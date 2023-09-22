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لبنان

استمرار دور الوسيط الفرنسي

Lebanon 24
22-09-2023 | 18:00
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المعلومات الدبلوماسية التي وصلت إلى بيروت منذ 48 ساعة، تحدثت عن استمرار دور الوسيط الفرنسي، وعودته المؤكدة، بصرف النظر عن النتائج الفورية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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