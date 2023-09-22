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لبنان

محامون يخالفون قانون المهنة

Lebanon 24
22-09-2023 | 22:52
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بسبب تغيّب المحامين المكلّفين من نقابة المحامين في بيروت، بموجب معونة قضائية، بالمرافعة والمدافعة عن موقوفين أمام المحكمة العسكرية الدائمة، يضطرّ رئيس المحكمة العميد الركن الإداري خليل جابر إلى تأجيل الجلسات مراراً، فيما يتكرّر غياب المحامين الـ 18 من دون اكتراث بموكليهم، بما يخالف الأصول القانونية والموجب الأخلاقي والمهني وقانون تنظيم مهنة المحاماة.
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ورغم أنّ العميد جابر زار نقيب المحامين ناضر كسبار في مكتبه وبحث معه في سبل معالجة المشكلة عبر تكليف محامين آخرين بالحلول مكان المتغيّبين لتسيير الجلسات، إلّا أنّ الأمر لم يُبتّ بعد، ما يؤدّي إلى تأخير المحاكمات وإصدار الأحكام، وزيادة معاناة الموقوفين الذين ينتظرون انتهاء مسلسل توقيفهم. (الاخبار)
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