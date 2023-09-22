24
o
بيروت
27
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فريق برّي يردّ على المعارضين: ماذا جنوا من معاكسة الحوار؟
Lebanon 24
22-09-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ابراهيم بيرم في "النهار": لا ينكر أعضاء من الفريق السياسي والإعلامي المرابط في عين التينة أن الرئيس بري يختزن شعوراً بـ"المرارة والخيبة"، ليس بفعل واقعة أن هناك من وجد فرصته لكي يتباهى بأنه هو من بدّد جهود بري وعطّل مبادرته الحواربة التي قدمها الى الرأي العام على نحو مدروس بعناية في مهرجان الإمام الصدر في 31 آب المنصرم.
Advertisement
فعند الرئيس بري، وفق المصدر في فريقه، إن مبادرته طُرحت بالأصل لتبقى وتستمر، لذا فهو يقيم على قدر من الاطمئنان الى أنها ما انفكت حيّة قادرة على التكيّف والتفاعل في انتظار لحظة أخذها الى دائرة التنفيذ في ميقات معيّن حتى وإن فرضت التطورات تأخرها لبعض الوقت. لذا فإن مصدر "الخيبة والمرارة" عنده، هو من مكان آخر أبعد، ينطلق من حسابات مختلفة، إذ لم يكن الرئيس بري حسب المصدر عينه، في وارد ملء الفراغ وتزجية الوقت أو حشر الآخرين، عندما قرر إطلاق مبادرته المحددة آلياتها وزمانها، فهو كان يسعى جدياً الى مخرج يفضي الى طيّ صفحة الشغور الرئاسي المفتوح منذ نحو 11 شهراً واستطراداً تلافي ما يتصل به من مخاطر وتحاشي ما ينتج عنه من احتمالات سلبية.
وبمعنى آخر، يضيف المصدر نفسه، كانت مبادرة بري بمثابة باب الفرج الموصد بإحكام أمام الجميع وهم يعاينون بالعين المجردة انحلال الدولة وتفككها يوماً تلو آخر، ويعانون في الوقت عينه من عجز وقصور عن أي فعل حاسم يمكن أن يبادروا إليه فيجنحون نحو "نهج" المكايدة وتسجيل النقاط كل فريق على الفريق الآخر.
وعندما بادر بري الى تظهير مبادرته بنسختها الاخيرة، وفق المصدر ذاته، إنما كان يبادر الى عملية "ربط زمني" محكم وجلي بين طرحين متناقضين يرفع كل فريق لواء واحد منهما. فهو حدّد زمن الحوار بسبعة أيام أي جعل له سقفاً زمنياً محدوداً، يُفترض أن يدخل جميع المدعوون إليه بعد انقضائه، وبصرف النظر عن نتائجه، مباشرة ومن دون أي فاصل زمني الى جلسات الانتخاب المفتوحة في مجلس النواب التي يتعيّن أن تنتهي بظهور الدخان الأبيض وفق التعبير الذي توسّله الرئيس بري نفسه تشبّهاً منه بجلسات انتخاب البابوات في الفاتيكان.
ويضيف المصدر نفسه: "إن هؤلاء يروّجون أخيراً لخسارة مدوّية لحقت بالرئيس بري بفعل إحباط مبادرته، ولكن سؤالنا الملح لهم: ما الذي كسبوه هم من وضعهم للعصيّ في دواليب الحوار؟ ونريد هذه المرة أن نكون صريحين الى أقصى الحدود وليعذرونا على صراحتنا. فعلى المستوى المسيحي، نرى أن ثمة معادلة ترسّخت فيه تحاكي الى حد بعيد معادلة كانت ارتسمت عشية انفتاح باب الصراع المسلح في تلك البقعة في المرحلة التي سبقت حوار اتفاق الطائف بين الجيش بقيادة العماد عون و"القوات الللنانية بقيادة سمير جعجع. والآن ثمة صراع بين الفريقين لكنه صراع سياسي". ويخلص المصدر الى تكرار الاستنتاج الذي ورد على لسان الرئيس بري وقال فيه "ثمة من يعتقد أن الكنيسة القريبة لا تحقق نعمة الشفاء ونحن نضيف الى هذا قولاً آخر للسيد المسيح وهو: اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لايدرون ما يفعلون، لأن الكيدية أعمت أبصارهم وأفئدتهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سار عن الرّواتب والدولار.. ماذا سيجري بعد أيام؟
Lebanon 24
خبرٌ سار عن الرّواتب والدولار.. ماذا سيجري بعد أيام؟
07:11 | 2023-09-22
22/09/2023 07:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة للوليد الحلاني بعد الكشف عن علاقته بمذيعة الـ LBCI (صورة)
Lebanon 24
أول إطلالة للوليد الحلاني بعد الكشف عن علاقته بمذيعة الـ LBCI (صورة)
01:38 | 2023-09-22
22/09/2023 01:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان قصير.. بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تتمايل بإثارة شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بفستان قصير.. بطلة مسلسل "كريستال" باميلا الكيك تتمايل بإثارة شاهدوا الفيديو
02:19 | 2023-09-22
22/09/2023 02:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار القليعات إلى الخدمة قريبًا؟
Lebanon 24
مطار القليعات إلى الخدمة قريبًا؟
05:00 | 2023-09-22
22/09/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة ديانا حداد الاماراتية حديث الجمهور بجمالها.. تعرفوا إلى "صوفي" (صور)
Lebanon 24
ابنة ديانا حداد الاماراتية حديث الجمهور بجمالها.. تعرفوا إلى "صوفي" (صور)
03:20 | 2023-09-22
22/09/2023 03:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:49 | 2023-09-22
كارثة كادت تحصل فجرا في بحر شكا وهكذا تم تداركها
22:33 | 2023-09-22
الموفد القطري بدأ مهمّته.. ونفي لخلافات "اللجنة الخماسية"
22:30 | 2023-09-22
متابعة رسمية لحادثة السفارة الأميركية.. ميقاتي: إعتداء على سيادة لبنان وأمنه
22:45 | 2023-09-22
برّي: طاولة حوار كتل لا تفاهمات ثنائية وثلاثية
22:50 | 2023-09-22
الأزمة تتمدّد... وحوار "التيار" مع "الحزب" على خطيْن
23:42 | 2023-09-22
إشتباكات يومية مع المهرِّبين: من يريد استنزاف الجيش؟
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
23/09/2023 07:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
23/09/2023 07:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
23/09/2023 07:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24