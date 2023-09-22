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لبنان

كارثة كادت تحصل فجرا في بحر شكا وهكذا تم تداركها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-09-2023 | 23:49
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توجهت فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني ووحدات الجيش ليلا الى البحر في شكا بعد ورود اتصال من قبل سيدة موجودة على متن مركب يحمل 35 شخصا، تناشد خلاله الدفاع المدني والاجهزة الامنية للتوجه وانقاذ المركب الموجود في عرض البحر في المنطقة.
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وعمل الجيش على انقاذ المركب الذي كان معرضاً للغرق في مقابل الشاطئ وانقاذ جميع ركابه ومن بينهم سيدات واطفال.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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