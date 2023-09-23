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لبنان

توقيف عناصر "وثيقة الصلة" بداعش

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-09-2023 | 01:45
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أسفرت متابعة جهاز أمني يعنى بمكافحة الإرهاب والتجسس عن إلقاء القبض على عصابة مسلحة من ثلاثة عناصر لهم إرتباط وثيق بداعش، من بينهم اثنان  خاضا معارك طويلة في الحرب السورية ووصلا الى رتبة أمراء في هذا التنظيم ،ولكن نشاطهم الحربي والأمني توقف في السنوات الثلاث الماضية حيث إنتقلوا حديثاً الى لبنان بمساعدة مقربين منهم داخل الاراضي اللبنانية.  إلا أن هذا الجهاز المعني بأوضاع الحدود كان لهم بالمرصاد ، ليبدأ تحقيقاته معهم .
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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