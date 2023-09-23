نوابٌ "مرتاحون".. ما علاقة "حزب الله"؟

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نقلت أوساطُ بعض نواب"التيّار الوطنيّ الحر" أجواء إرتياح هؤلاء للحوار القائم مؤخراً بين "حزب الله" و "التيار"، مُعتبرة أنَّ ما يجري هو الأمر المطلوب وبشكل غير مُباشر من بعض العناصر الأساسية النيابيّة في "التيار".وأوضحت المصادر أنَّ بعض الجهات المقربة من "الوطني الحر" وجدَت في الحوار مع "حزب الله" تصحيحاً للمسار الذي شهد إنتكاسةً في العلاقة بين الطّرفين بسبب الملف الرئاسيّ.ولفتت المصادر إلى أنَّ هناك نواباً من "التيار" يُعولون جداً على التقارب مع الحزب لما في هذا الأمر مصلحة إنتخابيّة لهم أولاً وسياسية أيضاً، وقالت: "الإفتراق بين الحزب والتيار لا ينفع بعض النواب المنتمين للأخير خصوصاً أنّهم يترشحون في دوائر إنتخابية فيها ثُقل شيعي، ولهذا السبب إرتياحهم كبيرٌ جداً إزاء الحوار القائم رغم عدم وصُوله إلى نتيجة واضحة حتى الآن".