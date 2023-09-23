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لبنان

من وهاب.. رسالة إلى باسيل وهذا مضمونها

Lebanon 24
23-09-2023 | 01:57
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كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، على حسابه عبر منصّة "إكس": "عزيزي جبران، تعيين رئيس لأركان الجيش ضرورة ملحة في ظل ما يجري وهو ليس مطلب لطائفة بل حاجة لوطن تفرغ كل مؤسساته".

وأضاف: "والدروز يؤتمنون على قيادة الجيش وحتى على موقع أكبر حتى فهم المؤسسون في هذا البلد وأكثر الناس حرصاً على إستمراره كموئل للأحرار والمضطهدين".
 
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