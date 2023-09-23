من وهاب.. رسالة إلى باسيل وهذا مضمونها

كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، على حسابه عبر منصّة "إكس": "عزيزي جبران، تعيين رئيس لأركان الجيش ضرورة ملحة في ظل ما يجري وهو ليس مطلب لطائفة بل حاجة لوطن تفرغ كل مؤسساته".



وأضاف: "والدروز يؤتمنون على قيادة الجيش وحتى على موقع أكبر حتى فهم المؤسسون في هذا البلد وأكثر الناس حرصاً على إستمراره كموئل للأحرار والمضطهدين".

عزيزي جبران . تعيين رئيس لأركان الجيش ضرورة ملحة في ظل ما يجري وهو ليس مطلب لطائفة بل حاجة لوطن تفرغ كل مؤسساته . والدروز يؤتمنون على قيادة الجيش وحتى على موقع أكبر حتى فهم المؤسسون في هذا البلد وأكثر الناس حرصاً على إستمراره كموئل للأحرار والمضطهدين — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) September 23, 2023 Advertisement