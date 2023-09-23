من وهاب.. رسالة إلى باسيل وهذا مضمونها

عزيزي جبران . تعيين رئيس لأركان الجيش ضرورة ملحة في ظل ما يجري وهو ليس مطلب لطائفة بل حاجة لوطن تفرغ كل مؤسساته . والدروز يؤتمنون على قيادة الجيش وحتى على موقع أكبر حتى فهم المؤسسون في هذا البلد وأكثر الناس حرصاً على إستمراره كموئل للأحرار والمضطهدين
— Wiam Wahhab (@wiamwahhab) September 23, 2023
عزيزي جبران . تعيين رئيس لأركان الجيش ضرورة ملحة في ظل ما يجري وهو ليس مطلب لطائفة بل حاجة لوطن تفرغ كل مؤسساته . والدروز يؤتمنون على قيادة الجيش وحتى على موقع أكبر حتى فهم المؤسسون في هذا البلد وأكثر الناس حرصاً على إستمراره كموئل للأحرار والمضطهدين