ماذا جرى داخل تنظيمٍ فلسطيني في لبنان؟

تحدَّثت معلومات عن أنَّ إحدى التنظيمات الفلسطينيَّة الأساسيَّة في لبنان، بادرَت إلى تجميد عضوية بعض أفرادها على خلفيّة أحداث مُخيَّم عين الحلوة.

ووفقاً للمصادر، فإنَّ هذه الإجراءات قد تكونُ مرحليَّة بغية إعادة درس مُختلف الملفات بعد إنهاء فترة التوتر داخل المُخيّم.