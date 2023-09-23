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لبنان

هزة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانيّة.. ماذا قيلَ عن مصدرها؟

Lebanon 24
23-09-2023 | 02:31
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أفادت معلومات صحفيّة بأنَّ سكان منطقة البقاع شعروا فجر اليوم السبت بهزّة أرضية قيلَ أن مصدرها السّاحل السّوري.

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وحتى الآن، لم يصدر أيّ بيانٍ من المعهد الوطني للجيوفيزياء بشأن أي هزة، علماً أنّ حساب "Lebanon Alerts" أفاد عن رصد هزّة مجهريّة عبر محطّة المتن صباح اليوم، مشيراً إلى أنَّ تلك الهزات تحدثُ بشكلٍ مُتكرر ونادراً ما يشعر بها البشر. 

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