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لبنان

مولوي هنأ السعودية بيومها الوطني: حلمتم وها أنتم تُحققون

Lebanon 24
23-09-2023 | 03:41
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كتبَ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر منصة "إكس" قائلاً: "حَلِمتم وها أنتم تُحققون رؤيتكم الواعدة بدولة قوية ومجتمع عربي موحد ومتقدم.. هنئياً للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها العزيز في ‎اليوم الوطني السعودي 93".
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