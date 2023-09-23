مولوي هنأ السعودية بيومها الوطني: حلمتم وها أنتم تُحققون

كتبَ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر منصة "إكس" قائلاً: "حَلِمتم وها أنتم تُحققون رؤيتكم الواعدة بدولة قوية ومجتمع عربي موحد ومتقدم.. هنئياً للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها العزيز في ‎اليوم الوطني السعودي 93".

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