آلية للجيش تُطلق النار في الناقورة.. شاهدوا ما جرى! (صور)

أعلنت قيادة الجيش - مُديرية التوجيه عن تنفيذ تمرين رماية مُشتركة مع قوات "اليونيفيل" في لبنان وذلك في حقل الرماية المؤقت في الناقورة.

وأشار بيانٌ صادر عن الجيش إلى أن التمرين حمل إسم "العاصفة الفولاذية"، وقد تخلله رماية بالذخيرة الحيّة باتجاه البحر.