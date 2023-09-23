آلية للجيش تُطلق النار في الناقورة.. شاهدوا ما جرى! (صور)

تنفيذ تمرين الرماية المشتركة "العاصفة الفولاذية" STEEL STORM بمشاركة وحدات من الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. تخلل التمرين رماية بالذخيرة الحيّة باتجاه البحر في حقل الرماية المؤقت في الناقورة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/0ZWBrZZuAY
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 23, 2023
تنفيذ تمرين الرماية المشتركة "العاصفة الفولاذية" STEEL STORM بمشاركة وحدات من الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. تخلل التمرين رماية بالذخيرة الحيّة باتجاه البحر في حقل الرماية المؤقت في الناقورة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/0ZWBrZZuAY