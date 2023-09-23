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لبنان

إعتداءٌ إسرائيليّ على الجيش في الجنوب.. هذا ما حدث في مزارع شبعا!

Lebanon 24
23-09-2023 | 04:48
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أقدم جنودٌ إسرائيليّون على إلقاء قنابل دُخانية وصوتيّة بإتجاه قوّة من الجيش اللبناني كانت متواجدة في محيط مزارع شبعا المحتلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
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وأشارت المعلومات إلى أنَّ قوة الجيش كانت تُرافق جرّافة لبنانية تعملُ على إزالة ردميات رمتها جرافات إسرائيلية في الأراضي المُحررة من مزرعة بسطرة داخل مزارع شبعا المُحتلة.
 
 

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