إعتداءٌ إسرائيليّ على الجيش في الجنوب.. هذا ما حدث في مزارع شبعا!

أقدم جنودٌ إسرائيليّون على إلقاء قنابل دُخانية وصوتيّة بإتجاه قوّة من الجيش اللبناني كانت متواجدة في محيط مزارع شبعا المحتلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

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وأشارت المعلومات إلى أنَّ قوة الجيش كانت تُرافق جرّافة لبنانية تعملُ على إزالة ردميات رمتها جرافات إسرائيلية في الأراضي المُحررة من مزرعة بسطرة داخل مزارع شبعا المُحتلة.