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لبنان

تحذيرٌ من الجيش.. هذا ما كشفهُ عن حادثة المهاجرين في شكا

Lebanon 24
23-09-2023 | 05:09
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أصدرت قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 23 / 9 / 2023، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني بمؤازرة الدفاع المدني اللبناني، من إنقاذ 27 مهاجراً غير شرعياً كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطىء شكا. 
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تحذر قيادة الجيش من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة، وتؤكد أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها".
 
وكان "لبنان24" نشرَ خبراً صباحاً كشف فيه عن إنقاذ الجيش ووحدات من الدفاع المدني لقارب المهاجرين غير الشرعي قبالة شواطئ شكا. 
 
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