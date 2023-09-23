تحذيرٌ من الجيش.. هذا ما كشفهُ عن حادثة المهاجرين في شكا

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"بتاريخ 23 / 9 / 2023، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني بمؤازرة الدفاع المدني اللبناني، من إنقاذ 27 مهاجراً غير شرعياً كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطىء شكا.تحذر قيادة الجيش من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة، وتؤكد أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها".