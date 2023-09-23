للمواطنين.. هذا آخر خبرٍ عن الإنترنت في لبنان!

لاحظَ مواطنون حدوث إنقطاعاتٍ مُتكرّرة للإنترنت في مناطق مُختلفة وذلك على الرّغم من إعلان وزارة الإتصالات قبل أيام أنها ستُوزع المازوت على نقاط الإرسال والسنترالات التابعة لهيئة "أوجيرو" لإعادة خدمات الإنترنت إلى المشتركين كالمُعتاد.

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وحتى الآن، لم تُعرف أسباب الإنقطاعات المتكررة، علماً أنَّ "أوجيرو" لم تعلن عن حدوث أعطالٍ جديدة على صعيد الإنترنت والإتصالات.

في غضون ذلك، أفادت المعلومات أنَّ فرق الصيانة العاملة على مواكبة شبكتي "ألفا" و"تاتش" تقومُ بشكلٍ مستمر بمتابعة الأبراج والنقاط التابعة للشركتين في مختلف المناطق، وقد تكثف هذا الأمر خلال الآونة الأخيرة لاسيما مع الأعطال التي واجهتها سنترالات "أوجيرو" بسبب نقص المازوت.