إجتماع مهم يخصّ عين الحلوة.. ما الجديد؟

عقد قائد القوّة الفلسطينية المُشتركة في مُخيّم عين الحلوة اللواء محمود العجوري، اليوم السبت، إجتماعاً تحضيرياً للضباط المُفرزين من الفصائل الفلسطينية والقوى الاسلامية للمشاركة في قيادة القوة.

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وأشار بيان صادر عن إعلام "حركة فتح" إلى أنهُ تمّ إبلاغ الضباط بخطة العمل الخاصة بالتموضع والانتشار في نقاط تم تحديدها داخل المخيم بالاتفاق مع قيادة العمل المشترك، وذلك تمهيداً للانتقال بالتموضع والانتشار إلى نقاط أخرى وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع القيادة السياسية.

كذلك، فقد تمّ الاتفاق على حضور الضباط المفرزين يوم غداً الساعة 11 صباحاً وإلى جانبهم العناصر المفرزين لتزويدهم بالتجهيزات والعتاد اللازم.