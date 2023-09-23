غادة عون تدخل على خط المواجهة.. عمرو دياب ممنوع من دخول لبنان؟

أعادت القاضية غادة عون فتح ملف الفنان المصري عمرو دياب مع ورثة الملحن الراحل جان صليبا، بعد رفع دعوى قضائية على دياب ومدير اعماله السابق تامر عبد المنعم أحمد.



ومن المتوقع ان تلحظ القضية تطورات مختلفة في المرحلة المقبلة، قد تمنع الفنان المصري من دخول لبنان ايضا. وأكد المحامي اشرف الموسوي، وكيل ارملة الراحل جان صليبا لـ"لبنان 24" انّه "بصدد مواجهة قضائية جديدة تستند الى وقائع، تعيد لصاحب كل حق حقه". واكتفى الموسوي بهذا التصريح مؤكدا انّ المواجهة دخلت مرحلة جديدة.

ويعود الخلاف بين عمرو دياب والمنتج جان صليبا للعام 2009، حين أعلن عمرو دياب عن حفل جديد من تنظيم صليبا في بيروت، ولكن لم يقم الحفل في موعده وتم إلغاؤه لاسباب عدة. وبحسب ارملة صليبا فانّ أن وكيل عمرو دياب لم يرد جزءاً من العربون الذي تقاضاه النجم المصري عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحصل على أجر فيه بما يعادل ربع مليون دولار، ولم يتقاضى بالتالي صليبا المبلغ الذي كان متفق عليه.ودخل الطرفان في نزاع قضائي الى حين وفاة صليبا في العام 2020. وعادت القضية الى الواجهة مع الاعلان عن حفلة جديدة لعمرو دياب في بيروت الشهر المنصرم، حينها أعادت عائلة صليبا مطالبتها بالحصول على حقها القضائي.