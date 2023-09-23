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لبنان

تفاصيل التوتر في مزارع شبعا.. هكذا واجه الجيش جنوداً إسرائيليين!

Lebanon 24
23-09-2023 | 06:27
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شهدت منطقة مزارع شبعا المُحتلة، اليوم السبت، توتراً كبيراً عقب إستهداف جنود من جيش العدو الإسرائيلي قوّة من الجيش اللبناني بعددٍ من القنابل.

ما الذي حصل؟

وخلال ساعات الصباح، قامت قوّة من الجيش بشقّ طريقٍ تُرابية في مزرعة بسطرة المُحتلة يؤدي إلى خطّ الإنسحاب وتحديداً إلى مكان الخرق الذي قامت به قوات العدو منذ يومين من خلال تنفيذ أشغالٍ ميدانية وجرف أتربة وإقامة تحصينات لدبابات "ميركافا". 

ولدى وصول الجرّافة اللبنانية بمواكبة الجيش إلى نقطة الخرق حيث تتمركز دبابة إسرائيليّة، قامت قوات العدو بإطلاق عدّة قنابل مُسيلة للدموع باتجاه عناصر الجيش، الأمر الذي خلق حالةً من التوتر في المكان. 

وعلى الفور، ردّ العسكريون اللبنانيون بإطلاق عدّة قنابل دخانية باتجاه عناصر دورية قوات العدو. 

وللإشارة، فإنَّ الطريق الذي استحدثهُ الجيش يصلُ الطريق العام في مزرعة بسطرة المُحرّرة بالطريق الترابية التي استحدثته قوات العدو الإسرائيلي مكان وجود ساتر لوقوف دبابات الميركافا. 
 
بدوره، نشر مُراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب مقطع فيديو يوثق إستنفار دبابات الميركافا الإسرائيلية في مزرعة بسطرة مقابل تحرك الجرافية اللبنانية. 
 
بيانٌ من الجيش
 
ولاحقاً، أصدر الجيش بياناً عن الحادثة التي حصلت وجاء فيه: "بتاريخ 23 / 9 / 2023 ما بين الساعة 11.00 والساعة 12.00، أقدم عناصر من العدو الإسرائيلي على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة – الجنوب، وقد رد عناصر الدورية على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه عناصر العدو، ما أجبرهم على الانسحاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".
 
"اليونيفيل" تتابع
 
من جهته، أعلن الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي أن القوات الدولية موجودة على الأرض لتهدئة الوضع في مزرعة بسطرة، مشيراً إلى أنّ "قيادة اليونيفيل تتواصل مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم".
 
 
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