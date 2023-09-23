عن دور البعثة الأممية في لبنان.. فرونتيسكا تكشف معلومات في أحدث تصريحاتها

أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا، لمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس بعثات الأمم المتحدة، ان "الهدف من تأسيس البعثات انقاذ الأجيال المقبلة من كوارث حرب وإعادة تأكيد على حقوق الانسان وكرامته".

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وأشارت في حديث إذاعي الى ان "انشاء بعثة في لبنان هدفه دعم السلام والاشراف على تنفيذ القرار 1701 وعلينا دور رفع التقارير الى مجلس الامن كل 4 أشهر 3 مرات في السنة ومتابعة الوضع في لبنان والتواصل مع المجتمع المدني والمفكرين ورجال الدين والسياسيين"، مؤكدة ان التقرير يوضع بشكل موضوعي جدا ويراقب عمل البعثة ومشيرة الى انه "يحافظ على اهتمام المجتمع الدولي بالدولة التي توجد فيها البعثة مثلا لبنان والتقرير يظهر ما اذا كانت هذه البعثة قادرة وقوية لتمول المشاريع وتأمين استمرار المساعدات من الدول المانحة".



وقالت: "كان لي الشرف ان امثل بلدي بولندا في مجلس الامن واكتشفت أسلوب عمله وانا منذ الـ2018 اتابع التطورات في لبنان لانه موجود على اجندة مجلس الامن والمناقشة حول لبنان مثمرة جدا والأعضاء في مجلس الامن متحدون حول لبنان"، موضحة ان "الأعضاء غير الدائمين في مجلس الامن يتغيرون وواجب عليهم بحث الملف اللبناني وتسجيل الاقتراحات، فهناك دول تحب تقديم أفكار إيجابية كالتشجيع على الإصلاحات والترحيب بتطورات إيجابية".



وأضافت: "الأعضاء غير الدائمين كوّنوا سمعة للبنان كدولة تعيش نتيجة حرب 2006 ولكن كدولة تستطيع ان تتقدم وهناك موقف موحد في مجلس الامن وهذا انجاز كبير لانه يشكل ساحة لاي مبادرات ديناميكية جديدة، وهذا الدور لا يزال موجودا في مجلس الامن وهناك اهتمام كبير من قبل الدول وينظرون اليه كنموذج فيه تعايش ثقافي وديني وثروة ثقافية وحضارة عريقة، وهذا ما يجب ان يشجع على التقدم والإصلاحات ومستقبل أفضل للأجيال".



هذا وأكدت انه "عبر القنوات الدبلوماسية من واجباتها ان تقدم المساعي الحميدة ليس فقط في بيروت بل في نيويورك وهي تلتقي سفراء الدول في مجلس الامن في نيويورك وتستطيع ان تلمس الاهتمام، كاشفة عن ان هناك دولا بعيدة لديها ملفات مهمة عن لبنان وتفاصيل".



ولفتت فرونتسكا الى ان "للقرار 1701 بعدا سياسيا وعسكريا لكن على مستوى تنفيذه دور البعثة السياسية التركيز على نشاطات سياسية، ومن الأهم الوقف الدائم لاطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وإيجاد حل طويل الأمد للصراع، وهناك مسؤوليات على الطرفين وهذا شيء مفتوح ونمثل عبر القنوات الدبلوماسية ونحاول ان نبني جوا إيجابيا ونحاول إيجاد حل دائم وهو وما زال ضمن القضايا العالقة وبحاجة الى معالجة كالانسحاب من قرية الغجر وترسيم الحدود الدولية بين إسرائيل وسوريا. وجزمت ان الأمم المتحدة لا تتدخل في ترسيم الحدود لانه يعود لكل دولة ولكن اذا استطعنا تسهيل الأمور فنحن نعمل على ذلك".



هذا واعتبرت ان "ترسيم الحدود البحرية انجاز جيوستراتيجي وتم تسهيله بالتعاون مع كل الشركاء وهذه الاتفاقية تفتح أبوابا للنمو الاقتصادي واستخراج النفط، ونتمنى ان نتعامل مع موضوع الحدود البرية أيضا فقوات اليونيفل حصلت على الخبرة وبتعاون ممتاز كبعثة سياسية وبعثة حفظ سلام نستطيع ان نحاول انجاز شيء إيجابي للبنان".



أضافت: "مهتمون جدا بسيطرة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وللجيش اللبناني أهمية كبيرة لناحية دوره وتمسكه بالبلد وخدمته وكذلك تدخله في خدمة الشعب وهذا أمر يجب ان نذكره".



ورأت ان "على الأمم المتحدة ان تتعامل مع المواضيع الصعبة بطريقة منطقية حتى ان القرار 1559 يذكر موضوع السلاح خارج سيطرة الشرعية اللبنانية ولا تستطيع الوصول الى نتيجة من دون تعاون مع السلطات وهو موجود وجيد جدا، ولكن يجب الوصول الى حل إيجابي ووضع استراتيجية دفاعية جديدة مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية لان لبنان يستحق ان يعيش بسلام".



وعن حادثة مقتل الجندي الايرلندي، قالت: "ما حصل مؤلم جدا وعلينا ان نهتم بامن الجنود، احاول ان أكون إيجابية عبر السنين بالتعاون بين اليونيفيل والسلطات اللبنانية، وكان هناك فرصة لسكان الجنوب للتعاون وهذا ما يجب ان يحض على تعامل افضل مع قوات اليونيفل فهم آتون من دول مختلفة لخدمة أبناء لبنان".



وتابعت: "استنبطت الأمم المتحدة عبر السنين سياسات جديدة وبعض الاقتراحات للسلام في مختلف الدول ومجلس الامن يأخذ القرارات وفقها. ونبذل جهودا عبر القنوات الدبلوماسية ونشجع حوارا على الاستراتيجية الدفاعية ومناقشة كل المجموعات التي تحمل السلاح. لا يمكن ان نغير الموقع التاريخي لأي دولة لان هذه قرون من الإنجاز البشري وميزة اللبنانيين انهم يحبون بلدهم ويتمسكون به وهو محرك لكل النشاطات ونلاحظ ذلك مع المغتربين الذين يدعمون لبنان ويحلمون به كنموذج".



وأكدت ان "الأمم المتحدة تبحث في أي فرصة للمساعدة كي تفهم كيف يمكن ان تخدم لبنان في هذه المرحلة من دون تدخل"، مشيرة الى ان "اللقاء مع النواب مهم لان دورهم أساسي في انتخاب رئيس".



وقالت: "فهمت من اللقاء مع النواب ان الفرصة دائما موجودة وبحاجة لقرار سياسي وأشجع على انتخاب رئيس لان اللبنانيين يستحقون حياة أفضل وعلينا محاولة إعطاء بعض الأفكار الجديدة لأننا في المرحلة المقبلة نشجع على ان يتخذ اللبنانيون قرارا لأنه ليس هناك أحزاب فقط بل توازنات طائفية معينة ولكن بعد سنة من الفراغ يستحق لبنان ان ينتخب رئيسا بسرعة لانه مطلوب منه عمل كثير"، مضيفة: "تحاول الدول الخمس ان تدعم انتخاب الرئيس واللبنانيون هم من يقررون فاما يتفقون على رئيس او يكونون بحاجة الى مساعدة الخارج، ولو حصل الاتفاق اللبناني على رئيس من دون مساعدة الخارج سيكون انجازا لبنانيا كبيرا وسيخلق ثقة بسمعة لبنان".



وعن تفجير مرفأ بيروت، قالت: "من اللحظة الأولى كان موقف الأمم المتحدة واضحا وندعو الى تحقيق شفاف واحترام الضحايا وان يلعب القضاة دورا في هذا المجال. التحقيق الدولي بحاجة لشروط معينة وواجب علينا في كل تقرير يرفع الى مجلس الامن ان نثير هذا الموضوع وهذه السنة كان مجلس حقوق الانسان ينظر الى هذه القضية عسى ان يحصل هذا التحقيق بجهود اللبنانيين وهي فرصة للقضاة اللبنانيين".



وختمت فرونتسكا: "الشعب اللبناني عظيم وكل يوم لدي فرصة ان التقي أناسا يتميزون بطاقة ونحن في حاجة للحلم وأقول لهم: يجب ان تحلموا بحياة أفضل ولبنان ناجح.الحلم هو محرك للحياة ومن دون التطبيق الحلم يبقى حلما".