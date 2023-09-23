البزري اتصل بميقاتي لمتابعة آلية التعويضات من اشتباكات عين الحلوة

شدد النائب عبدالرحمن البزري في اتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي على "ضرورة إجراء كشف سريع ومسح شامل للأضرار التي حصلت نتيجة للاشتباكات الأخيرة في مخيم عين الحلوة، ووضع آلية التعويضات على المتضررين ومساعدتهم في ظروفهم الصعبة، والطلب من الهيئة العليا للإغاثة ضرورة التحرك السريع من أجل تحديد حجم الخسائر والتعويضات".

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وتم الاتفاق على أن يقوم وفد من الهيئة في بداية الأسبوع المقبل، بزيارة ميدانية لإجراء كشف جديد على الأضرار.





كما شكر البزري لرئيس الحكومة تجاوبه السريع مع هذا الملف الحيوي والحساس. واتصل بخير لتنسيق الزيارة.