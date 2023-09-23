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لبنان

دريان هنأ السعودية بعيدها الوطني

Lebanon 24
23-09-2023 | 06:47
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هنّأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، باليوم الوطني السعودي.

 
وقال دريان: "المملكة العربية السعودية هي قبلة العرب والمسلمين والعزة والكرامة والشموخ، وصاحبة الإنجازات التنموية والحضارية في مملكة الخير، ولها الأيادي البيضاء في لبنان وأنحاء العالم كافة. نسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار والأمان والازدهار والنمو على المملكة العربية السعودية بقيادتها الرشيدة والحكيمة".
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وختم: "لبنان دولة وشعبا لا ينسى دور المملكة السعودية الذي كان وما زال في دعم ومساعدة مؤسساته والوقوف الى جانبه في كل الظروف والمحطات الحرجة، وهو السند الأساسي للبنانيين كافة دون تمييز بين لبناني وآخر".

 

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