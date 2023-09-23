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لبنان

تيننتي يعلّق على المستجدّات في مزرعة بسطرة

Lebanon 24
23-09-2023 | 06:52
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شدد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، تعليقا على المسجدات الامنية في مزرعة بسطرة، على أن "قوة من اليونيفيل موجودة على الأرض لتهدئة الوضع، وتتواصل قيادتها مع الطرفين اللبناني والاسرائيلي لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم".
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