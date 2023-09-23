تيننتي يعلّق على المستجدّات في مزرعة بسطرة

شدد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، تعليقا على المسجدات الامنية في مزرعة بسطرة، على أن "قوة من اليونيفيل موجودة على الأرض لتهدئة الوضع، وتتواصل قيادتها مع الطرفين اللبناني والاسرائيلي لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم".

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