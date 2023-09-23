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لبنان

ليسوا من لبنان.. من هم المواطنون العرب الأكثر طلباً للجوء إلى أوروبا؟

Lebanon 24
23-09-2023 | 14:00
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شهد عام 2022، تصاعد طلبات لجوء مواطنين عرب لدى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بعد تراجعها في 2020، الذي شهد ذروة انتشار وباء كورونا، وما نجم عنه من إغلاق للحدود والمطارات، الأمر الذي صعّب من تحركات المسافرين وخصوصاً الباحثين عن اللجوء.
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وتأثرت بلدان عربية عدة بأزمات سياسية واقتصادية وأمنية، لعبت الدور الأبرز في عودة مؤشر طلبات اللجوء لدى دول الاتحاد الأوروبي إلى الصعود، وفق أحدث البيانات التي أصدرتها "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء".
 
وفي ما يلي قائمة تكشف عن هوية المواطنين العرب الأكثر طلباً للجوء في أوروبا:
 
1- سوريا: 
 
- عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى أوروبا: 131700 
 
2- العراق: 
 
- عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى أوروبا: 27000
 
3- المغرب:
 
- عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى أوروبا: 21895
 
4- تونس: 
 
- عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى أوروبا: 21447
 
5- الصومال:
 
- عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى أوروبا: 17590
 
6- مصر: 
 
- عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى أوروبا: 15429
 
7- الجزائر:
 
- عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى أوروبا: 9765
 
8- فلسطين:
 
- عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى أوروبا: 6750
 
9- السودان:
 
- عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى أوروبا: 5660
 
10- اليمن:
 
- عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى أوروبا: 5340
 
(العربي الجديد)

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