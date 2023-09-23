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لبنان

مأساة في الضنيّة.. طفلٌ يخسر حياته بحادثٍ مروّع! (صورة)

Lebanon 24
23-09-2023 | 07:05
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تُوفي الطفل حميد سيف الدين العويض من قرية عدوة الروضة - الضنية إثرَ تعرضه لحادث صدمٍ عند أوتوستراد المنية - الضنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
ولفتت المصادر إلى أنَّ السيارة التي صدمت الطفل عائدة لأحد باعة الخضار. 
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