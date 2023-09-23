مأساة في الضنيّة.. طفلٌ يخسر حياته بحادثٍ مروّع! (صورة)

تُوفي الطفل حميد سيف الدين العويض من قرية عدوة الروضة - الضنية إثرَ تعرضه لحادث صدمٍ عند أوتوستراد المنية - الضنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

ولفتت المصادر إلى أنَّ السيارة التي صدمت الطفل عائدة لأحد باعة الخضار.