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لبنان

لم يمتثل للوقوف عند حاجز للجيش.. فهرب وانقلبت به السيارة

Lebanon 24
23-09-2023 | 07:22
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن انقلاب سيارة صباح اليوم، لم تمتثل لحاجز الجيش في منطقة دير عمار وفر صاحبها.  

وفي التفاصيل ان سيارة من نوع "كيا" حاولت المرور على حاجز دير عمار صباح اليوم، حيث فوجئ سائقها بوجود حاجز للجيش، حيث طلب منه العناصر التوقف، فلم يمتثل لأوامر عناصر الحاجز وحاول الهروب الا ان احد العناصر قطع الطريق برمي شوكة حديدية امام الاطارات لينطلق مسرعاً ما ادى الى انقلاب السيارة على بعد امتار من الحاجز بعد فقدانه السيطرة اثناء القيادة، ليترك السيارة ويفر الى جهه مجهولة. 
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وبحسب ما افادت المصادر فان السيارة مسروقة والتحقيقات جارية لمعرفة صاحبها وتعقب السائق تمهيداً لتوقيفه.
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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