دريان: الوضع الداخلي لا يستقيم إلّا بانتخاب رئيس للجمهورية

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إلتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من المنتدى الثقافي والاجتماعي للعشائر العربية ضم مشايخ ووجهاء ونخبا روحية وشخصيات ثقافية وإعلامية ورؤساء بلديات ومخاتير من مختلف المناطق.كما استقبل دريان "حزب الوفاء اللبناني" برئاسة أمينه العام أحمد علوان الذي قال بعد اللقاء: "قدمنا اليوم لدار الفتوى، الدار الجامعة لكل اللبنانيين، وهي الغطاء التي يستظل بها كل اللبنانيين، وأن تكون الكلمة موحدة لمصلحة اللبنانيين تحت سقف هذه الدار، قدمنا لسماحته التهاني بتمديد ولايته كما نهنئ أنفسنا بذلك، وكذلك لتهنئته بالسلامة بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، وأيضا التهنئة بذكرى مولد الرسول".وقال المفتي إن "الوضع اللبناني الداخلي لا يستقيم إلا بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، كما تطرقنا للنزوح السوري الذي يدخل إلى بلدنا والحركات المتشددة التي تدخل معهم، وهذا مخيف على بلدنا وعلى بيئتنا، وما جرى في صيدا وعين الحلوة شددنا ان تكون الكلمة موحدة بين الاخوة الفلسطينيين، وأن تكون البندقية موجهة فقط إلى العدو".