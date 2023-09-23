الخارجية اللبنانية عن جهود السعودية المبذولة تحقيقاً للسلام في اليمن: تعزز العمل العربي المشترك

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

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عطفا على البيان الصادر عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠٢٣، والذي تشرح فيه مسار الجهود المكثّفة المبذولة مؤخّرا لتحقيق السلام في اليمن الشقيق من خلال حثّ الاطراف جميعا على التوصّل الى وقف دائم لاطلاق النار يمهّد لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الاطراف اليمنية،تؤكّد وزارة الخارجية والمغتربين على تأييدها للمساعي المبذولة وللجهود المسؤولة التي لطالما نادت الى تكثيفها، تأميناً لعودة الامن والاستقرار الى ربوع اليمن الشقيق، واستعادةً لدوره الحيوي ضمن العائلة العربية، بما يعزّز العمل العربي المشترك ويحقّق مصالح وتطلّعات الشعوب والدول العربية لتلعب دورها الفاعل والمؤثّر وسط نظامٍ عالمي متشابك ومتغيّر.