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لبنان
باسيل بحث في الأوضاع المحليّة مع وفد أوروبي
Lebanon 24
23-09-2023
|
09:00
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إستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، النائب الأوروبي نيكولا بي Nicolas Bay، نائب رئيس كتلة "Reconquête" في البرلمان الاوروبي مع وفد مرافق، وجرى البحث في الأوضاع اللبنانية عامة وفي أوضاع المسيحيين في لبنان والشرق.
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خلال اللقاء، قال باسيل للوفد الأوروبي إن "المسيحيين في لبنان والمنطقة هم أهل الأرض ومتجذرون فيها، وما يعنيهم هو أن يطبقوا الرسالة التي وجدوا لأجلها والقائمة على التواصل والتعاون مع جميع ابناء المنطقة".
من جهته، أكد النائب الأوروبي "ضرورة أن تدعم أوروبا وفرنسا استقرار لبنان"، مشيراً الى ان "النزوح بات يشكل خطرا وجوديا على هذا البلد وعامل عدم استقرار يهدد أوروبا".
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