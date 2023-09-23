Advertisement

لبنان

باسيل بحث في الأوضاع المحليّة مع وفد أوروبي

Lebanon 24
23-09-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1110243-638310819046935053.jpg
Doc-P-1110243-638310819046935053.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، النائب الأوروبي نيكولا بي Nicolas Bay، نائب رئيس كتلة "Reconquête" في البرلمان الاوروبي مع وفد مرافق، وجرى البحث في الأوضاع اللبنانية عامة وفي أوضاع المسيحيين في لبنان والشرق.
Advertisement

 
خلال اللقاء، قال باسيل للوفد الأوروبي إن "المسيحيين في لبنان والمنطقة هم أهل الأرض ومتجذرون فيها، وما يعنيهم هو أن يطبقوا الرسالة التي وجدوا لأجلها والقائمة على التواصل والتعاون مع جميع ابناء المنطقة".
 
من جهته، أكد النائب الأوروبي "ضرورة أن تدعم أوروبا وفرنسا استقرار لبنان"، مشيراً الى ان "النزوح بات يشكل خطرا وجوديا على هذا البلد وعامل عدم استقرار يهدد أوروبا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:53 | 2023-09-23
15:46 | 2023-09-23
15:22 | 2023-09-23
15:17 | 2023-09-23
14:37 | 2023-09-23
14:25 | 2023-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24