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لبنان

إرشادات لمزارعي الكرمة من "مصلحة الأبحاث"

Lebanon 24
23-09-2023 | 09:26
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أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية باحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة في 1 و2 تشرين الاول.

وطلبت من مزارعي الكرمة التحضّر لتغطية الدوالي لحماية الانتاج من الامطار.
 
 
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وأشارت مصلحة الأبحاث الى انها "ستؤكد الموضوع في بيانات لاحقة".
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