إرشادات لمزارعي الكرمة من "مصلحة الأبحاث"

أفادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية باحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة في 1 و2 تشرين الاول.



وطلبت من مزارعي الكرمة التحضّر لتغطية الدوالي لحماية الانتاج من الامطار.

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وأشارت مصلحة الأبحاث الى انها "ستؤكد الموضوع في بيانات لاحقة".