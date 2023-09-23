قتيل نتيجة حادث سير مروع بين مركبتين في الميناء

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سجل حادث سير مروع على اوتوستراد الميناء، بين شاحنة وبيك اب نتج عنه سقوط قتيل يدعى محمد ن. وقد جرى سحب الجثة بواسطة فريق الانقاذ التابع لجهاز الطوارئ والاغاثة بإستعمال المعدات الهيدروليكية لسحبه ونقله بواسطة فرق الصليب الاحمر اللبناني الى احدى مستشفيات المدينة.وبحسب ما افادت المصادر فان القتيل من سكان منطقة المنية وهو صاحب محل حلويات في المنطقة المذكورة.