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لبنان

تدابير سير في بيروت بسبب تدريبات الماراثون.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
23-09-2023 | 09:31
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، في بيان أن "جمعية بيروت ماراثون ستقيم تمارين تدريبية ضمن برنامج تدريبي للعدّاءات والعدّائين الذين يرغبون بالمشاركة للمرة الأولى في سباق الماراثون لمسافة 42195 كلم خلال فعاليات سباق بيروت ماراثون".
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وأشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى أنها ستتخذ تدابير السير التالية: "إقفال الطريق من منطقة الجميّزة – مار مخايل، وكورنيش النهر، والطرق البحريّة اعتبارا من الساعة 06،00 صباحا ولغاية الساعة 09،00 من تواريخ: 24/09/2023، و8 و15و17و22/10/2023".
وطلبت من المواطنين في بيانها، أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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