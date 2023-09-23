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لبنان

ميقاتي أبرق الى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي مهنئا بالعيد الوطني للمملكة ومؤكدا عمق العلاقات بين البلدين

Lebanon 24
23-09-2023 | 09:48
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أبرق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  وولي العهد الامير محمد بن سلمان آل سعود مهنئا بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية. 
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وقد أكد الرئيس ميقاتي "عمق العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط بين لبنان والمملكة والتي نطمح الى تعزيزها وصونها، لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا الشقيقين".
 
 
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