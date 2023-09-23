ميقاتي أبرق الى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي مهنئا بالعيد الوطني للمملكة ومؤكدا عمق العلاقات بين البلدين

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أبرق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الامير محمد بن سلمان آل سعود مهنئا بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية.وقد أكد الرئيس ميقاتي "عمق العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط بين لبنان والمملكة والتي نطمح الى تعزيزها وصونها، لما فيه مصلحة شعبينا وبلدينا الشقيقين".