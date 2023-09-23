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لبنان

تسعيرة مرتفعة.. هذا ما سجله الدولار في السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
23-09-2023 | 10:10
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ما بين 89600 و89900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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