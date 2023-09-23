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لبنان

وزير الزراعة يجولُ في الشوف ويزور جنبلاط في المختارة

Lebanon 24
23-09-2023 | 11:13
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جال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج في منطقة الشوف، على رأس وفد رفيع من الوزارة ضم المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد، رئيس مصلحة جبل لبنان في الوزارة المهندس عبود فريحة وممثلين عن جميع المديريات.
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استهل الحاج حسن جولته من قصر المختارة، حيث كان بانتظاره رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، بحضور النواب هادي أبو الحسن، بلال عبدالله ووائل أبو فاعور، و جرى الحديث حول الواقع الزراعي، وقدم الحاج حسن شرحاً حول رؤية الوزارة ومشاريعها على جميع الأراضي اللبنانية، واستمع إلى بعض المشاكل التي يعانيها القطاع الزراعي في جبل لبنان، تحديداً في منطقة الشوف.

واستكمل الحاج حسن جولته بزيارة لمحمية أرز الشوف و لمقر الابحاث التابع للمحمية، حيث كان في استقباله مجلس ادارتها وعدد من العاملين فيها، واطلع على سير عملها وزرع أرزة فيها، ثم زار معملين لتصنيع بقايا الزيتون، ومعملاً مختصاً بصناعة السماد الزراعي وهي مادة تضاف إلى التربة بقصد تحسین قوامها وخصائصها الفيزيائية والكيمائية والبيولوجية.

وكانت آخر المحطات في بلدة مرستي، حيث كان لقاء مع مزارعين ورؤساء بلديات واتحادات و مخاتير وفاعليات من المنطقة، وجرى نقاش مطوّل حول دعم المزارعين، وسجل المزارعين ومساعدة العمل التعاوني وايضاً المشاريع التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الهيئات المانحة.
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