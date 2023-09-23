أمرٌ غير متوقع عن ورقة "الألف ليرة".. ما هو؟

فُوجئ مواطنون مؤخراً ولأسباب غير معروفة، برفضَ متاجر عديدة ورقة الألف ليرة لبنانيَّة خلال دفع ثمن الأغراض التي يتّمُ شراؤها.



Advertisement صاحب أحد المتاجر قال لـ"لبنان24": "لم نعُد نقبل ورقة الألف ليرة.. نريدُ المال بورقة (المُجمل)، أي بورقة فئة الـ10 آلاف ليرة أو الـ20 ألف ليرة والفئات الأخرى". صاحب أحد المتاجر قال لـ: "لم نعُد نقبل ورقة الألف ليرة.. نريدُ المال بورقة (المُجمل)، أي بورقة فئة الـ10 آلاف ليرة أو الـ20 ألف ليرة والفئات الأخرى".