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لبنان

أمرٌ غير متوقع عن ورقة "الألف ليرة".. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-09-2023 | 11:45
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فُوجئ مواطنون مؤخراً ولأسباب غير معروفة، برفضَ متاجر عديدة ورقة الألف ليرة لبنانيَّة خلال دفع ثمن الأغراض التي يتّمُ شراؤها. 

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صاحب أحد المتاجر قال لـ"لبنان24": "لم نعُد نقبل ورقة الألف ليرة.. نريدُ المال بورقة (المُجمل)، أي بورقة فئة الـ10 آلاف ليرة أو الـ20 ألف ليرة والفئات الأخرى". 

كذلك، تبيَّن أنَّ بعض المتاجر لم تعد تتعامل بورقة الـ"ألف ليرة" من خلال إحتساب الفواتير. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الفاتورة بقيمة 96 ألف ليرة، يحتسبها المتجر فوراً بـ100 ألف ليرة باعتبار أنه "لا ألوف" بحوزته.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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