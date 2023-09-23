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لبنان

جنبلاط يُطلق تحذيراً جديداً.. وهذه رسالته للجميع!

Lebanon 24
23-09-2023 | 12:30
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حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط من "المسار الذي تتجه إليه الأمور في ظل التعقيدات المتراكمة، والرسائل الأمنية، والتحريض المستمر في ملفات دقيقة كملف النازحين السوريين"، وأضاف: "كل ذلك يؤشر إلى مزيد من التأزم والمطلوب لمواجهة ما يجري أن تذهب كل القوى المعنية إلى الحوار وانتخاب رئيس، والتوقف عن هدر الوقت الذي يزيد الانهيار المستمر في كل مجالات الحياة وقطاعات الدولة".
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كلام جنبلاط جاء في تصريح على هامش استقبالاته الأسبوعية في قصر المختارة، حيث التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن برفقة وفد من الوزارة، بحضور رئيس لجنة محمية الشوف فيصل ابو عز الدين ومدير المحمية نزار هاني، كما حضر اللقاء النواب وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله وفيصل الصايغ، وجرى عرض مختلف الشؤون الزراعية في منطقة الشوف وفي النطاق الحيوي للمحمية وسبل تعزيز هذه الجوانب.

كذلك، التقى جنبلاط وفودا شعبية وشخصيات بحث معها قضايا حياتية واجتماعية ملحة، منها وفد كبير من بلدة الباروك تقدمه رئيس البلدية ايلي نخلة ومشايخ وأهالي البلدة وفاعلياتها، قدم الشكر لجنبلاط على مساعدته في تأمين المياه بشكل مستديم للبلدة وتوفير عدد من الخدمات الأساسية، وقد حضر اللقاء مدير مصلحة المياه في عاليه والشوف يونس الجرماني.

والتقى رئيس "الإشتراكي" وفداً من حارة الناعمة تقدمه الشيخ طارق مزهر والمختاران جهاد فخر الدين وشادي حاطوم، ووفدا آخر ضم لجنة تجار بقعاتا والبلدية وفرع الحزب التقدمي الإشتراكي في البلدة، طالباً رعايته للمهرجان السنوي في 29 أيلول الجاري.

كذلك التقى جنبلاط وفداً من لجنة رعوية المرأة في ابرشية زحلة المارونية، تقدمته رئيسة اللجنة نجوى ابو عيد وعدد كبير من السيدات، كما التقى وفداً كبيراً من الملتقى العربي للسياحة الشبابية ضم مشاركين من 13 دولة نظمه الاتحاد اللبناني لبيوت الشباب.
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