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لبنان

موقفٌ سعوديّ بارز بشأن لبنان.. البخاري يكشف تفاصيله

Lebanon 24
23-09-2023 | 12:46
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أكَّدَ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، حرص المملكة العربية السعودية على أمن وإستقرار لبنان، وقال: "نتقاسم مسؤولية مُشتركة من أجل الحفاظ على إستقرار هذا البلد وحماية سيادته، ولطالما أكدنا أن الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان".
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كلامُ البخاري جاء خلال إحتفالٍ بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ93 في وسط بيروت، إذ قال: "الفراغ الرئاسي يبعث على القلق البالغ ويهدد في الوصول إلى الاصلاحات. إننا نؤكد أنَّ الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين يمكنهم تعمل المسؤولية".
 
وتابع: "الموقف السعودي في طليعة المواقف الدولية التي تشدد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحقيق ما يتأمله الشعب اللبناني، ونريدُ للبنان أن يكون كما كان، وأن يستعيد دوره الفاعل في المنطقة".
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