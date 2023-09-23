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لبنان

رغم الأهداف النارية.. مباراة "الأنصار" - "الصفاء" تنتهي بـ"التعادل"

Lebanon 24
23-09-2023 | 12:08
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فرض التعادل الإيجابي نفسه على المباراة التي جمعت ناديي الأنصار والصفاء، اليوم السبت على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس.
وانتهى اللقاء الذي جاء في المرحلة الخامسة من الدوري العام الـ64 لكرة القدم بنتيجة 2-2، وسجل للأنصار حسن معتوق (17 من بنالتي) وعلي طنيش "السيسي" (54)، وللصفاء محمد قدوح (26) وارنولد سو (د40).
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وعلى ملعب الامام السيد موسى الصدر في مدينة انصار الجنوبية، دخل الحكمة بيروت سجل النقاط بفوز اول على التضامن صور 1 - 0، سجلها محمد المهدي الموسوي في الدقيقة 38.
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