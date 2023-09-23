على اي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 89600 و89900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.