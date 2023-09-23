خبيرٌ يكشف.. هذا وضع لبنان مع الزلازل بعد هزة تركيا

كشفَ الخبير في علم الزلازل طوني نمر في حديثٍ عبر "لبنان24" أنَّ لبنان لن يتأثر أبداً بالزلزال الأخير الذي شهدته منطقة كهرمان مرعش التركية اليوم السبت والذي بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر.

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وأشار نمر إلى أنَّ ما حصل في تركيا هو نتاج إرتدادات الزلزال الذي شهدته يوم 6 شباط الماضي، كاشفاً أن وضع لبنان سليمٌ ولا خوف من حصول أي زلزالٍ فيه، وقال: "حركة الأرض عادت إلى طبيعتها وإلى وضعها قبل يوم 6 شباط".

