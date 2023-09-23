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لبنان

هو "مدير عام".. إسمٌ جديد يُطرح لرئاسة الجمهورية!

Lebanon 24
23-09-2023 | 13:35
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كشفت قناة "الجديد" أنَّ الموفد القطري إلى لبنان جاسم آل ثاني "أبو فهد" التقى اليوم رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ورئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع. 
وبحسب "الجديد"، فقد التقى "أبو فهد" يوم أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري ومعاونه السياسي النائب علي حسن خليل، كما التقى أيضاً المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسين الخليل.
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ولفتت "الجديد" إلى أنه سُجل تواصلٌ أيضاً بين "أبو فهد" والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري فور وصوله إلى لبنان، مشيرة إلى أنّ "الجهات التي التقت آل ثاني شعرت أن قطر تُفضل البيسري لرئاسة الجمهورية لكنها تطرحُ أكثر من إسم مثل قائد الجيش العماد جوزاف عون والنائب نعمة أفرام". 
وأوضحت "الجديد" أيضاً أنّ "الثنائي الشيعي أكّد أمام الموفد القطري إستمرار دعمه لرئيس تيار المرده سليمان فرنجية وتعامله الإيجابي مع جميع المبادرات مع الإصرار على الحوار كسبيلٍ لوضع حدّ للشغور الرئاسي". 
كذلك، أشار "الجديد" إلى أنه يبقى للموفد القطري أن يلتقي فرنجية، فيما من المتوقع أن تشمل جولته أيضاً الرّئيس السّابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط. 
 
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