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لبنان

فيديو لإثيوبية عارية في البقاع.. تجوّلت أمام "مخفر الدرك" والسبب مألوف!

Lebanon 24
23-09-2023 | 13:44
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يُظهر عاملة إثيوبية تتجولُ عارية في منطقة شتورة - البقاع، وتحديداً أمام فصيلة لقوى الأمن الداخلي.
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وأشارت المعلومات إلى أنَّ تلك العاملة أقدمت على فعلتها بعدما تعرّضت للضرب المُبرح داخل منزل مشغليها في منطقة تربل. 
 
من جهتها، ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" أنهُ سيتم تسليم العاملة الأثيوبية التي حاولت صباح اليوم الانتحار على طريق شتورة الدولية عبر رمي نفسها بين السيارات، إلى مركز للرعاية الاجتماعية في بيروت، بإشارة من النائب العام الاسنتئنافي في البقاع القاضي منيف بركات.
 
ووفقاً للوكالة، فإنّ العاملة هربت صباح أمس من منزل الأشخاص الذين تعمل لديهم، وبعد العثور عليها تمّت إعادتها إلى المكان الذي كانت تعمل فيه رغم شرح معاناتها، لكنها عاودت الهرب صباح اليوم باتجاه طريق شتورة.
 
"لبنان24" يمتنع عن نشر الفيديو نظراً لحساسيته.


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