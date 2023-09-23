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لبنان

غادة عون في منشورٍ جديد: "كفى كذباً"

Lebanon 24
23-09-2023 | 14:01
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كتبت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على منصة (إكس) قائلةً: "لكل من يهمه الأمر وخاصة للذين يروجون أخباراً كاذبة بهدف تشويه سمعتي فقط لأهداف ومنافع معروفة ومع احتفاظي بحق الادعاء، أعود وأؤكد أنَّ المهلة الاخيرة التي منحت لمشروع palms وبناء لطلب مدعي عام التمييز هي فقط حتى 23 أيلول دون أي تمديد مطلقاً، فكفى كذباً واستغلالاً".
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