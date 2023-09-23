أكّد مصدر أمنيّ لـ"لبنان24" أنّهُ لا صحّة للأخبار التي يتمُّ التداول بها عن تصدّي الجيش لعناصر من تنظيم "داعش" في منطقة عيون السيمان.

وأشارت المصادر إلى أنّ كل ما يُقال في هذا الإطار غير صحيح وهدفه بث الرعب في نفوس المواطنين.