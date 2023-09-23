قبل قليل.. شاهدوا ماذا جرى على طريق ضهر البيدر! (صورة)

وقع حادث سيرٍ بين 3 سيّارات على طريق ضهر البيدر، مساء اليوم السبت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.

وعلى الفور، حضرت فرق الصليب الأحمر إلى المكان وعملت على إسعاف الجرحى.