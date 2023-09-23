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لبنان

قبل قليل.. شاهدوا ماذا جرى على طريق ضهر البيدر! (صورة)

Lebanon 24
23-09-2023 | 14:37
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وقع حادث سيرٍ بين 3 سيّارات على طريق ضهر البيدر، مساء اليوم السبت، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
 
وعلى الفور، حضرت فرق الصليب الأحمر إلى المكان وعملت على إسعاف الجرحى. 
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