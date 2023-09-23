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لبنان

شيخ العقل: نُعوّل على دور السعودية الإيجابي تجاه لبنان

Lebanon 24
23-09-2023 | 15:17
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شارك شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في حفل الاستقبال الذي اقامته السفارة السعودية بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، وذلك في موقع الآثار الرومانية وسط بيروت، ورافقه رئيس المحكمة الاستئنافية القاضي فيصل ناصر الدي ورئيس اللجنة الثقافية في المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج.
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وتقدم شيخ العقل بالمناسبة من "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بالتهنئة والمباركة بمناسبة اليوم الوطني السعودي"، معوّلاً على "الدور الايجابي الذي لعبته وتلعبه السعودية تجاه لبنان، لمساعدته في اجتياز مراحل صعبة مرّ بها في فترات مختلفة وتحديّات يواجهها بين الحين والآخر".

وأبدى الشيخ أبي المنى "تقديره لعمق العلاقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين والفرص المتاحة للشباب اللبناني ورجال الأعمال في المملكة"، سائلاً "المولى عز وجلّ ان يمنّ على المملكة العربية السعودية بدوام الأمن والاستقرار والازدهار وعلى القيادة السعودية الرشيدة بالتوفيق والنجاح في خطواتها الريادية على مستوى العالمين العربي والإسلامي والعالم أجمع".
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