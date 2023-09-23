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لبنان

وزير الخارجية السعودي: لبسط الدولة اللبنانية سيطرتها على أراضيها كافّة

Lebanon 24
23-09-2023 | 15:53
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده نقف إلى جانب الشعب اللبناني، داعيًا كل الأطراف لتنفيذ إصلاحات شاملة تقود لتجاوز الأزمة.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء السبت، أكد بن فرحان ضرورة بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كافة الأراضي، لأن ذلك سيسهم بالتصدي لتهريب المخدرات.
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وشدد على أن السعودية تحرص على دعم كافة الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والتركيز على التنمية الشاملة، وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات.

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