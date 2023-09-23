بري متمسك بمبادرته ويدرس كل الاحتمالات والخيارات

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تترصّد الأوساط السياسية أي خبر عن عودة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى لبنان، في وقت يواصل الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني جولته "السرية" على المسؤولين في محاولة للبحث عن تسوية سياسية برعاية قطرية تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية.في المقابل، تبقى مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الحوارية محور متابعة، حيث اكّدت مصادر مؤيّدة للمبادرة لـ«الجمهورية»، انّه على الرغم من الأجواء التي بدأت توحي بأنّ طريق الحوار الداخلي باتت متعثرة، وعبورها دونه مشقات ومطبّات، وعلى الرغم ايضاً من انّ الدعوات المتتالية للأطراف المحليين إلى الحوار باتت اشبه بمن ينادي مَن في القبور، فإنّ رئيس المجلس متمسّك بمبادرته، وما استجدّ من تطورات على خط الخماسية، زاده تمسّكاً بها، بل شكّل دافعاً اضافياً للتأكيد على الحاجة لها، حيث لا بديل عنها، ولا خيار سواها، وكذلك على الضرورة القصوى في الانخراط في الحوار الرئاسي الذي ترمي اليه، بعيداً من ايّ شروط او اعتبارات او حجج تصبّ في خانة المماطلة وتطويل أمد الأزمة.وخلصت المصادر إلى القول: «لنعترف اننا قبل الخماسية كنا وحدنا، وبعد الخماسية صرنا وحدنا ومتروكين لقدرنا. الخطأ، او بالأحرى الخطيئة التي ارتُكبت بحق لبنان ورئاسة الجمهورية، هي تغليب منطق التنافر على منطق الحوار والتوافق. ولنعترف ايضاً اننا لم نعد نملك سوى ان نتلاقى ونتحاور، على ما قال الرئيس بري بكل انفتاح، وبكلمة طيبة، والكلمة الطيبة على ما يُقال تفكّ اللحام، وتكسر العود اليابس. هي فرصتنا الاخيرة لنخرج من ازمتنا، والاّ فإنّ الإمعان في الهروب من هذا الحوار، معناه ان نتحضّر جميعاً لسقوط أعمق وأخطر مما نحن عليه حالياً».وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ رئيس المجلس يزين المعطيات ويدرس كل الاحتمالات والخيارات، ولن يطول الأمر به ليتخذ القرار النّهائي في شأن طاولة الحوار.وإذا كانت صورة المواقف الداخلية لا تشجع على التفاؤل في إمكان التئام طاولة الحوار، فإنّ مصادر سياسية تراهن على أن تشكّل الزيارة الرابعة للموفد الفرنسي جان ايف لودريان دفعاً ايجابياً نحو هذا الحوار. الاّ انّ مصادر موثوقة تلفت إلى انّ لودريان، رغم انّه ابلغ رئيس مجلس النواب وغيره ممن التقاهم في زيارته الثالثة، بأنّه سيعود في زيارة رابعة، لم يؤكّد مجيئة بعد. واكثر من ذلك، فإنّ مرجعاً مسؤولاً يشكّك في إمكان حضور لودريان، وقال لـ«الجمهورية»: «قبل اجتماع الخماسية كنت اتوقع عودته سريعاً، واما بعد اجتماع الخماسية وفشلها في مقاربة ايجابية للملف اللبناني، فلم أعد اتوقّع ذلك. وحتى ولو حضر فماذا سيحمل معه او سيفعل... بالتأكيد لا شيء، وخصوصاً انّه في زيارته الاخيرة كان صريحاً في تأكيده لبعض من التقاهم انّه استنفد كل محاولاته وخياراته وافكاره، في مسعاه لحث اللبنانيين على الحوار، ولم يعد يملك شيئاً».وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» قالت لـ«لجمهورية»: «نحن لم نرفض الحوار، ولم نقل للرئيس بري اننا نرفض الحوار، بل قلنا له نريد التشاور مع كافة الأحزاب والأطراف، مع «القوات» و«الكتائب» و«الاشتراكي» و«المستقلين»... وطالبناه بإطلاعنا على برنامج الحوار. لكننا حتى الساعة لم نعرف ما هو، بل انّ الرئيس بري أجابنا: «البرنامج هوي شغلة الحكومة»!ونحن بالمقابل نسأله: اذاً هو حوار ع شو؟وقلنا بأننا لا نريد أن يترأس الحوار طرف اعترف بنفسه بأنّه كذلك، ولذلك قال سابقاً لا يريد ترؤس الحوار، إلاّ أنّه عندما علم بأننا جاريناه بالحوار، تراجع ولم يعد يريده، وكأنّه أراد سبباً لتطيير الحوار». وختمت مصادر التيار بالقول: «استبداد مع حوار ما بيمشوا، فالحوار يلزمه مرونة بخاصة أننا لسنا من نفرض مرشحنا».