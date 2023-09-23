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لبنان

بخاري: الحلّ من لبنان وليس من خارجه

Lebanon 24
23-09-2023 | 23:06
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حضر ملف رئاسة الجمهورية اللبنانية، على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من خلال كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وأكد فيها وقوف المملكة الى جانب الشعب اللبناني داعياً الأطراف اللبنانية الى تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة".
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كما ذكّر بموقف المملكة المطالب ببسط سلطة الدولة اللبنانية على مختلف الأراضي اللبنانية "بما يسهم في ضبط الأمن والتصدّي لعمليات تهريب المخدّرات والأنشطة الارهابية التي تهدّد أمن المنطقة والعالم".
ومن وسط بيروت، حيث حذّر سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري من تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي، الذي اعتبر أنّه مثير للقلق ويحول دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
البخاري وأمام حشد من السياسيين والديبلوماسيين والشخصيات الحزبية والأمنية والإعلامية والفنية، الذين شاركوا في احتفال لمناسبة اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، تحدّث عن تقاسم "مسؤولية دولية مشتركة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان وحماية سيادته"، وجدّد التأكيد أنّ "الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان، وأن الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين يمكنهم تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والتلاقي من دون إبطاء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي… لأنّنا نريد للبنان أن يكون كما كان، وأن يستعيد دوره الفاعل في المنطقة".
وكانت السفارة السعودية في لبنان احتفلت باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، تحت شعار "نحلم ونحقّق"، باحتفال حاشد شارك فيه عدد كبير من الرؤساء والسياسيين والديبلوماسيين والشخصيات الحزبية والأمنية والإعلامية، وكان لافتاً حضور رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ، كما حضر رئيس "التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل".
وأقيم الاحتفال في ساحة أمين حافظ بالقرب من المدرج الروماني وسط بيروت.

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