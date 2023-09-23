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لبنان

الاستطلاع القطري لكسْر المأزق الرئاسي

Lebanon 24
23-09-2023 | 23:14
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كتبت "الراي" الكويتية:
 
 
تتجه الأنظار إلى مهمة الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني التي تُعتبر استطلاعية وتمهيدية للأفق الممكن للخيار الثالث رئاسياً، والتي تَجْري بصَمْتٍ من خلال لقاءاتٍ في كل الاتجاهات يعقدها بعيداً عن الأضواء وذلك على وقع اقتناعٍ في بعض الدوائر بأن ثمة مصلحة ورغبة لـ "حزب الله" ومن خلفه إيران باستدراج تسويةٍ، لا تكبّد الممانعة أثماناً من "الجيْب الاستراتيجي"، وإن عبّرت عن تراجُع أو "إحناء رأس"، وتكون السعودية وعواصم قرار غربي غير بعيدة عنها، بما يساهم في فتْح آفاق جديدة للواقع اللبناني المتداعي مالياً.
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كذلك، تأتي مهمة الموفد القطري على وقع فقدان الثقة من أطراف داخلية وازنة بالوسيط الفرنسي جان – ايف لودريان وقدرته على الخروج من الحلقة المقفلة التي وضع نفسه فيها بإصراره على شكلٍ من حوارٍ رفضْته قوى معارضة تحت أي لافتة وسواء تم بدعوة من لودريان أو رئيس البرلمان نبيه بري الذي يواجه إصرارُه على حوار الأيام السبعة (توطئة لجلسات انتخاب مفتوحة) معاندةً أيضاً من رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي يدعو إلى "حوارٍ جدّي تتوافر ظروف نجاحه ولا يترأسه طرف (بري)" و "لا يتخذ شكل طاولة مستديرة فقط، بل نوجِد ظروفاً للبحث الثنائي والثلاثي والمتعدد الطراف والجَماعي" ويحضره رؤساء الأحزاب وليس الكتل.
 
 
 
 
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