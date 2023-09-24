مخاوف جديّة قد تحرّك الاوروبيين

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في ظل الضغط الكبير الذي بدأ يشكله ملف النازحين السوريين في لبنان بسبب موجات النزوح المستجد، بات الواقع الأمني هو التحدي الاهم، علما أن تساؤلات ديبلوماسية تصيب جانبا آخر.وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك مخاوف اوروبية جدية من أن يؤدي استمرار الازمة السياسية والاقتصادية وحصول فراغ شامل في المؤسسات الدستورية، الى تدفق هائل وغير مسبوق للنازحين عبر البحر الى اوروبا.وترى المصادر ان هذه المخاوف الجدية قد تدفع الاوروبيين الى التحرك الجدي من اجل الوصول الى حلول على الساحة اللبنانية وعدم ترك الامور على حالها، لان الوضع الداخلي قد لا يحتمل عدة أشهر من المراوحة السلبية.